多元認養工作犬貓　互蒙其利創造多贏

苗栗縣動物保護防疫所積極推動流浪犬貓多元認養，訓練牠們成為工作犬、工作貓。（陳慶居攝）

貓抓老鼠的天性，也成功媒介4隻工作貓。（陳慶居攝）

經過篩選的工作犬，可協助巡守農場、果園等。（陳慶居翻攝）

苗栗縣要配合執行零安樂死仍有高難度，動物保護防疫所為讓更多被收容的犬貓找到新主人，去年推動多元認養，其中挑選適合的犬、貓成為工作犬、工作貓，已成功媒介24隻，擔任校狗投入生命教育、守護農場或培訓為檢疫犬等，所長張俊義希望未來觸角擴及公部門。

苗栗縣動物保護防疫所表示，不可否認，尚有部分區域仍存在流浪犬貓群聚、追逐人車、吠叫滋擾及造成環境髒亂等困擾，因為牠們具有高度領域性，對陌生人有警戒心且會吠叫的犬隻，往往被視為「問題犬隻」，早期常是民眾通報希望捕捉甚至撲殺的對象。

但在公部門與動保團體共同努力下，近年來正確的飼養觀念已逐漸深植大眾心中，動物保護防疫所著手推動流浪犬貓多元認養，其中推薦到果園、農場或畜牧業者作為工作犬當小幫手的部分，已略見成效，對紓解收容所爆量的犬貓也有助益。

所長張俊義表示，這些流浪犬只要經過嚴格篩選及有計畫的訓練，有機會搖身一變成為農友最得力的小幫手，善用犬隻守護地盤的天性嚇阻並驅離入侵人員和其他動物，協助巡守幅員遼闊的農牧場、守護珍貴農產，即使貓抓老鼠，也能減少鼠害。

(中時)