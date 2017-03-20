搶攻清明、端午連假 高雄君鴻續住享半價
高雄君鴻國際酒店，搶攻清明、端午連假商機，推出推出國定假期住房專案，及續住再享半價優惠的促銷方案，歡迎旅客提早預訂，趁早安排美好的港都假期。
君鴻酒店指出，即日起至6月30日止，推出『2017漫遊港都住房專案』。兩人行NT$4,688+10%即可享有兩天一夜入住豪華市景房，依房型附贈39F百匯栢麗廳早餐、74F觀景台門票、以及40F勁健身中心使用券、享受游泳池與三溫暖設施之外。
旅客還可任選海、陸行程二擇一(貴賓入住同一房間所選行程需相同): 「海上行程」為史溫侯文化遊艇套票;或「陸上行程」哈瑪星鐵道展門票+好玩卡(一日捷運+貢多拉船)，二選一，以不一樣的視角，體驗高雄的風光明媚。
(中時)
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