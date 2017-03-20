石原慎太郎2年前腦梗塞 現在連字都忘了

84歲的東京都前知事石原慎太郎今天說，他2年前罹患腦梗塞，現在深受後遺症之苦，左手無力，無法寫字。「腦部海馬迴埋藏記憶的箱子打不開。所有的字、連平假名也忘了。」

東京都政府管理的築地市場計畫遷移豐洲市場案疑雲多，84歲前知事石原慎太郎今天在東京都議會的調查特別委員會上，以證人身分被詢問，他說，想不起來，現在連字都忘了。

東京都議會審議豐洲市場一事成立了調查特別委員會（又稱百條委員會），今天下午1時許，前知事石原身為證人接受詢問。焦點是石原在當東京都知事任內決定將築地市場遷到地下土壤有受污染問題的豐洲市場一事。

石原被問到目前職業是什麼時，回答說：「作家」。執政黨自民黨籍的議員來代勝彥首先詢問石原：「築地市場決定遷到豐洲，是您身為知事所做的政治判斷嗎？」。

石原在回答之前說：「我要先說一聲，我2年前罹患腦梗塞，現在深受後遺症所苦」、「我左手使不上力，無法寫字。我腦部出問題的是在右側頭頂部，所以很遺憾地，那附近的海馬迴、埋藏記憶的箱子打不開。我所有的字都忘了，連平假名也忘了。」

石原還說：「因為是作家，所以用日文打字機在寫，有很多地方即使想去憶起，也想不起來，請多包涵。」

有關築地市場牽往豐洲一事，石原坦承自己有批准的責任。至於當初東京都政府與豐洲市場用地地主東京瓦斯公司是如何交涉的，石原答說，他全權委任當時的副知事濱鍋武生處理，也沒接獲報告。

有關築地市場，石原說，築地市場設施所使用的石棉有飛散的可能，認為就處理東京都民的生鮮食品而言，是最不適當的地方。

築地市場原本計畫去年11月遷至豐洲市場，但豐洲地下水有土壤污染問題，去年8月就任為東京都知事的小池百合子決定延期搬遷。

對此，石原今天批評說：「不清楚為何不決定遷到豐洲，（小池）應負起不作為的責任。」

有關東京都政府2011年3月與東京瓦斯公司簽署的豐洲市場用地土壤污染處理費的協定，東京都免除了可要求東京瓦斯公司追加負擔新的對策費的「瑕疵擔保責任」一事，石原說：「我去年才知道，我不記得有接獲過報告。」

有關豐洲市場的土染污染問題，石原認為，安全標準變得很嚴格，或許設的門檻過高了。

但石原說：「如果以現在的技術，將污染的地下水過濾後，以幫浦抽取，丟到大海即可，又不是要在市場使用。」1060320

(中央社)