文心路機慢車道改善工程 3月底完成

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為提升文心路機慢車道行車安全性，台中市建設局今天說，已啟動沿線路面局部整修改善工程，預計3月底完成從北屯、西屯至南屯區，共約2萬平方公尺局部性整修作業。

建設局長黃玉霖表示，文心路捷運綠線路平全段16公里，孔蓋1384處，去年底已完成938處下地、下地率約67.77%；而目前施作的機慢車道修補工程，預計3月底完成改善2萬平方公尺路面，提升機車族道路行駛的安全性。

黃玉霖指出，捷運沿線文心路路平專案，經縝密規劃整合後展開，除須配合捷運施工期程，也須與北屯捷運機廠區段徵收、長春自辦重劃、13期市地重劃等工程相互配合，複雜程度史無前例，市府分階段進行改善，盼維護民眾行車安全。

建設局說，市府也極力協調交通部高速鐵路工程局、台北市捷運局及交通局，爭取6億元工程經費，拓寬文心路人行道至5、6公尺，並融合無障斜坡道、人行、自行車共用車道等多元介面設計，希望提升文心路沿線路面的舒適及安全性，同時也考量捷運通車整合規劃，降低施工衝擊，確保整體規劃的完整性。1060320

(中央社)