杜特蒂遭批對中軟弱 回嗆蛋蛋跑到嘴裏

一名菲律賓眾議員指稱總統杜特蒂對中國大陸態度軟趴趴，杜特蒂回嗆，他樂見這名眾議員帶頭進攻南沙群島，譏諷他滿口大話，「蛋蛋跑到嘴巴裏了！」

眾議員阿勒哈諾（Gary Alejano）上週以違憲、受賄、違背公眾信任、貪汙及縱容掃毒殺戮等理由，提案彈劾杜特蒂，他並揚言考慮把杜特蒂對大陸的軟弱也納入彈劾狀中。

菲律賓國防部9日引據衛星照片披露，大陸測量船在菲國大陸棚海域進行測量，事件喧囂數日之後，杜特蒂才打破沈默，稱陸方有取得他的同意。此外，杜特蒂也曾多次表示，大陸在南海修建人工島，菲律賓無可奈何。

杜特蒂昨天在緬甸會見菲僑時說，「如果阿勒哈諾想跟中國打仗，他可以帶頭，我會很樂意派他帶人進攻南沙群島…讓他先去。」

馬拉坎南宮今天向媒體提供了杜特蒂演講全文。

杜特蒂也在受訪時提到，菲律賓無法阻止大陸在南海的行動，「與中國硬幹，菲律賓士兵將被血洗，即使是美國也沒能讓北京就範。」

阿勒哈諾曾於前總統雅羅育時代參與兵變失敗被捕，囚禁7年後後獲前總統艾奎諾三世特赦。

杜特蒂譏諷阿勒哈諾除了發動兵變之外，對國家一點用處都沒有，「你本來有機會展現勇氣，但選擇向政府軍投降，滿口大話，蛋蛋跑到嘴巴裏了！」

但他也向菲人保證，菲律賓目前雖在南海爭議上選擇沈默，「但在我任內，我遲早會拿南海案仲裁結果與北京交涉。」1060320

(中央社)