蕭萬長3/24率團出席博鰲論壇

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博鰲亞洲論壇2017年年會23日登場，前副總統蕭萬長將率團參加。中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍將宴請台灣企業家代表團。蕭萬長25日將召開中外記者會，說明此行成果。

博鰲亞洲論壇2017年年會23至26日舉行，主題為「直面全球化和自由貿易的未來」。前副總統蕭萬長將以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，預定24日抵達海南，中國大陸國務院台灣事務辦公室將擇一副主任接機。

博鰲亞洲論壇2016年年會去年3月22至25日登場，中國大陸外交部在當年3月17日的記者會上即對外宣布，中國大陸國務院總理李克強將應邀出席。而大陸官方至今尚未對外公開將應邀出席今年年會的官員。

據了解，大陸方面這次出席博鰲年會的最高層級官員，可能是中共政治局常委、大陸中國人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲，或是中共政治局常委、中國大陸國務院副總理張高麗。

李克強去年出席博鰲亞洲論壇，並與蕭萬長所率領的台灣企業家代表團進行30分鐘的會面。據了解，今年年會並未安排與會的大陸最高層級代表與台灣企業家代表團會面。

博鰲2017年年會25日正式開幕。中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍將於25日的午宴宴請台灣企業家代表團。蕭萬長將於下午4時召開記者會，說明此行的成果，並回答媒體提問。

另一重頭戲「兩岸企業家圓桌論壇」26日上午登場。來自台灣的企業代表包括，國泰慈善基金會董事長錢復、威盛集團副總裁徐濤、錩新科技股份有限公司董事長丁廣欽、寶成國際集團副總經理羊曉東等人。1060320

(中央社)