疫情一波波! 彰縣大城又一肉鴨場染H5N2
彰化縣大城鄉一場肉鴨場，昨天19日經確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今日動物防疫所人員馬上執行撲殺作業，總計撲殺1,542隻肉鴨。
彰化縣動物防疫所長董孟治說，配合農委會政策執行鴨隻上市前監測計畫，大城鄉該疫情場於13日送驗，經家衛所昨日確認後進行鴨隻撲殺作業；統計今年已經撲殺1土雞場共18424隻，7肉鴨場合計7627隻，總計達26051隻。
動防所指出，彰化縣執行肉鴨上市前監測工作已採樣送檢256場，共發現7場肉鴨場，皆已撲殺完畢，陽性場比率為2.7%。
(中時)
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