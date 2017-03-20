埤腳國小學童種無毒稻 收成後分享給慢飛天使

土庫埤腳國小絲竹樂社小朋友到家扶中心捐無毒米，又大方地將樂器讓慢飛天使體驗。（許素惠攝）

土庫埤腳國小小朋友 （橘衣）教家扶中心發展學園慢飛天使用他們種的無毒米做飯團。（許素惠攝）

土庫埤腳國小小朋友自種無毒米，灑有機肥。（許素惠翻攝）

小朋友種無毒稻分享小小朋友！土庫埤腳國小力推食農教育，從插秧、灑肥到收割，力行無毒栽種的友善環境理念，還將收成的米稻分享給家扶中心發展學園的慢飛天使家戶，感恩惜福，也獲得助人的快樂。

發展學園上午絲竹悠揚，《江南春》、《農村曲》、《兩隻老虎》讓慢飛天使即使坐在輪椅上，也聽得手舞足蹈，雀躍不已，音樂的「前菜」讓主食米稻更香Q。

埤腳師生送來自種的無毒米，還當起一日志工，教小天使們做飯團。「先上油再放米，海苔是衣服，還有好吃的肉鬆、蛋…」小農夫耐心地引領，做出愛心飯團，小小孩看見愛心（形狀），開心不已，嚷著要吃。

小農夫謝佳純說，原來幸福這麼簡單。楊竣安表示，到家扶才知道什麼是早療，和小天使相處了，才知什麼是愛。揚琴全縣冠軍的陳萬銓認為，有小天使聽眾的舞台更絢麗，因為除了藝術，還有愛伴奏。

埤腳國小校長張祐盛指出，該校開了農耕課，孩子栽種無毒米辛苦收成，9名六年級學生也是國樂團成員，希望過個不一樣的兒童節，特地為家扶早療的慢飛天使帶來「好吃的、好聽的」，看似學生療癒了小天使，其實孩子也在與這群小小孩互動中得到很多的心靈滋養。

(中時)