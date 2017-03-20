「優遊台中學」跨校選修 本學期加開60名額
台中市政府教育局推廣9所市立高中共同開設的「優遊台中學」跨校選修課程，讓學生瞭解台中各區的發展特色，達成校際合作及資源共享目標；並作為未來發展台中共通課程的基礎。教育局長彭富源說，因學生反應熱烈，本學期加開60個名額，有興趣的高中學子可踴躍報名。
彭富源指出，本學期優遊台中學課程，從惠文高中的天文探索課程「惠文觀星」開跑，利用學校天文台帶領學生探索宇宙的奧妙；日前剛結束的后綜高中「法蘭容─微觀蘭花生滅」課程，提供學生實作與課程理論結合的機會，強化組織培養、生物科技產業相關概念。
彭富源表示，東山高中的大坑觀光產業變遷課程，將於4月1日登場，引導學生透過地圖及實際走訪調查，結合歷史記載瞭解產業的變遷故事；4月8日新社高中的新社文史踏查特色課程，利用水圳模型示範灌溉工程原理，解說白冷圳歷史公園，還有菇類產業探究及品嘗活動。
教育局說，4月15日長億高中舉辦探索冒險超越及體驗、和科學藝文去旅行桌遊設計課程，期待培養參加者超越自我、學以致用的能力；4月22日則將由大里高中帶學生進行台中舊城時空小旅行，探訪舊城及大里地區。
忠明高中4月29日將引導學生認識石材、住宅建物，以及校園與科博館周邊；5月6日西苑高中紙飛機原理與製作課程，結合物理知識及鄰近航空工業開設；5月13日中港高中開設的海線鄉土踏查課程─清水五福圳單車麵線鐵道行，希望讓學生體驗台中不同角落的城市美學。
彭富源強調，優遊台中學─市立高中跨校選修課程的實施，目標是讓中市學子更加了解台中各個區域不同的發展特色，培養學生成為具有城市移動力的公民；透過跨校選修的課程，達成校際合作及資源共享，也作為未來發展共通課程的基礎。
(中時)
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