彰縣首屆青年諮詢委員報名太踴躍 增額錄取54人

彰化縣成立第一屆青年諮詢委員會，報名情況超踴躍，原定只遴選25名青年委員，最後破格增額錄取至54人，從16歲高一生到40歲的社會青年，預計本月底將正式頒發聘書。

點亮彰化，青年一起來；上月18日計畫處發布青年委員報名簡章，原本參考其他縣市做法，保守預估首屆青年委員人數，沒想到公告一貼出，經由民代、企業推薦或自薦的報名簡章有如雪片般飛來，有意角逐者逾百人，在期限內完成送件的有92人。

計畫處長陳坤佐指出，由於報名情況過於熱烈，經內部討論後，依縣長魏明谷意見增額錄取，經5 名審查委員依照書面資料完成遴選作業，人數比原定多出一倍，包含百大青農、市民代表、律師、大專院校的學生會長，也有高中生，將在青年節前夕集體亮相。

陳坤佐說，不同於台中市青年議會運作方式，青年諮詢委員會傾向採公開的論壇方式交流意見，每年至少會召開四次會議，並將邀請專家學者與會座談，針對許多專業的政策議題發表演說，並廣徵出席青年委員的各種意見，作為政策制定與施政方向的參考。

(中時)