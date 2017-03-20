彰縣首屆青年諮詢委員報名太踴躍 增額錄取54人
彰化縣成立第一屆青年諮詢委員會，報名情況超踴躍，原定只遴選25名青年委員，最後破格增額錄取至54人，從16歲高一生到40歲的社會青年，預計本月底將正式頒發聘書。
點亮彰化，青年一起來；上月18日計畫處發布青年委員報名簡章，原本參考其他縣市做法，保守預估首屆青年委員人數，沒想到公告一貼出，經由民代、企業推薦或自薦的報名簡章有如雪片般飛來，有意角逐者逾百人，在期限內完成送件的有92人。
計畫處長陳坤佐指出，由於報名情況過於熱烈，經內部討論後，依縣長魏明谷意見增額錄取，經5 名審查委員依照書面資料完成遴選作業，人數比原定多出一倍，包含百大青農、市民代表、律師、大專院校的學生會長，也有高中生，將在青年節前夕集體亮相。
陳坤佐說，不同於台中市青年議會運作方式，青年諮詢委員會傾向採公開的論壇方式交流意見，每年至少會召開四次會議，並將邀請專家學者與會座談，針對許多專業的政策議題發表演說，並廣徵出席青年委員的各種意見，作為政策制定與施政方向的參考。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。