義守美女交換生 錄取美國名校研究所
來自大陸交換生王海蓉，在義守大學「機械與自動化工程學系」交換就讀期間，與「電機工程學系」副教授張恩誌及吳榮慶共同研究「滑模控制及基因演算法方向」，不僅將論文發表於國際研討會與國際期刊，更藉由教授推薦，錄取美國羅格斯大學「電子與計算機工程學系」。
王海蓉來自大陸甘肅，在四川的電子科技大學自動化工程學系」就學期間，從學校網頁上得知義守大學交換生資訊，基於對台灣風土民情與美食的嚮往，同時也想體驗不同的學習和生活環境，毅然決定到義守大學「機動系」交換學習，父母也鼓勵她到異地求學，增加不同視野。
在義守大學交換學習期間，王海蓉為了鍛鍊自己的科學研究能力，主動向任課老師吳榮慶提出希望能一起做論文研究，遂與吳榮慶及張恩誌組成研究團隊，並根據她未來想就讀領域及老師的研究專長發想研究內容。
張恩誌指出，王海蓉是位非常積極的學生，寫論文時一定會將理論與實作分析瞭解透徹，而研究內容也有前瞻性的看法與建議，出席國際研討會報告論文時，更勇於與國際學者交換意見與看法，是難得的優秀學子。
王海蓉回大陸之後，跨海寫信請副教授張恩誌寫推薦函，她表示，因為一起做研究的關係，跟老師之間比較熟識，不僅在學習上給予很多指導，也相對了解她的能力，當要寫推薦函申請研究所時，第一個想到的就是張老師。她推薦其他陸生有機會也可以前往義守大學交換學習；她也利用假日走遍臺灣，體驗不同的人文風情，認為這些都是難得經驗，期望日後還能再回台灣。
前往美國讀研究所，雖然得在陌生環境生活，也吃不到自己喜歡的家鄉美食─蘭州拉麵，但接觸了許多新鮮知識後，王海蓉希望自己的科研能力與專業水平能再繼續提升，並多體驗美國文化與活動，讓求學生涯不留白。
(旺報)
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