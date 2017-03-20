義守美女交換生 錄取美國名校研究所

義守大學的大陸交換生王海蓉錄取美國羅格斯大學電子與計算機工程學系。(王海蓉提供)

來自大陸交換生王海蓉，在義守大學「機械與自動化工程學系」交換就讀期間，與「電機工程學系」副教授張恩誌及吳榮慶共同研究「滑模控制及基因演算法方向」，不僅將論文發表於國際研討會與國際期刊，更藉由教授推薦，錄取美國羅格斯大學「電子與計算機工程學系」。

王海蓉來自大陸甘肅，在四川的電子科技大學自動化工程學系」就學期間，從學校網頁上得知義守大學交換生資訊，基於對台灣風土民情與美食的嚮往，同時也想體驗不同的學習和生活環境，毅然決定到義守大學「機動系」交換學習，父母也鼓勵她到異地求學，增加不同視野。

在義守大學交換學習期間，王海蓉為了鍛鍊自己的科學研究能力，主動向任課老師吳榮慶提出希望能一起做論文研究，遂與吳榮慶及張恩誌組成研究團隊，並根據她未來想就讀領域及老師的研究專長發想研究內容。

張恩誌指出，王海蓉是位非常積極的學生，寫論文時一定會將理論與實作分析瞭解透徹，而研究內容也有前瞻性的看法與建議，出席國際研討會報告論文時，更勇於與國際學者交換意見與看法，是難得的優秀學子。

王海蓉回大陸之後，跨海寫信請副教授張恩誌寫推薦函，她表示，因為一起做研究的關係，跟老師之間比較熟識，不僅在學習上給予很多指導，也相對了解她的能力，當要寫推薦函申請研究所時，第一個想到的就是張老師。她推薦其他陸生有機會也可以前往義守大學交換學習；她也利用假日走遍臺灣，體驗不同的人文風情，認為這些都是難得經驗，期望日後還能再回台灣。

前往美國讀研究所，雖然得在陌生環境生活，也吃不到自己喜歡的家鄉美食─蘭州拉麵，但接觸了許多新鮮知識後，王海蓉希望自己的科研能力與專業水平能再繼續提升，並多體驗美國文化與活動，讓求學生涯不留白。

(旺報)