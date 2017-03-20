綠島油汙累計已清4691公斤 明要為砂石洗澎澎

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綠島清除汙油工作進入第11天，清理含油垃圾及油汙共約716公斤，海歷公司於中寮漁港至柴口間之沙灘高處已完成座砂石清洗池，將於明日開始以高壓清洗機為砂石進行清洗作業。

綠島海域自3月10日遭不明來源之油污污染海岸線，環保署與臺東縣環保局油污染應變小組已進入第11天清除處理作業，20日經由海巡署岸巡及洋巡巡查結果，綠島岸際及鄰近海面上並未發現新增油污染區域及油污染物。

今天至中午12時為止，共動員85人次、巡防艇3航次，清理出716公斤含油垃圾及油汙，累計至目前為止4,691公斤。

應變小組表示，為盡速回復綠島當地海洋環境，環保署將全力協助台東縣政府，也呼籲民眾在除汙作業期間勿靠近污染區域，以維護自身安全並避免造成二次汙染，如有相關疑問請洽詢台東縣環保局水質保護科，服務專線：089-221999。

(中時)