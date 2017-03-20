全國原住民族運動會竹縣456人出征 縣長今授旗

全國原住民族運動大會將於25日舉行，縣長邱鏡淳（前右五）20日授旗予代表隊。（陳育賢攝）

由新竹縣主辦的2017年全國原住民族運動大會，將於25日至27日在縣立體育場舉行，竹縣代表隊今年有456人參加，縣長邱鏡淳與兼任體育會理事長的副議長陳見賢，20日共同授旗予代表隊，希望選手們爭取最好成績，也要為新竹縣做好「城市外交」。

縣府指出，新竹縣曾在2015年的全國原住民運動會中，拿下5金、5銀、5銅，2013的運動大會中，更拿下6金、15銀、8銅佳績。

由於今年的陣容更加龐大，有團本部18人、棒球65人、籃球57人、柔道21人、慢速壘球42人、傳統舞蹈30人、傳統摔角12人、傳統擲矛6人、傳統鋸木17人、傳統射箭20人、傳統路跑21人、槌球22人、傳統拔河22人、田徑46人、跆拳道32人，總共456人，加上地主優勢，今年的成績有機會再超越往年。

縣長邱鏡淳在授旗給教育處長劉明超、新樂國小校長高文良及致贈加菜金後強調，新竹縣的體育成績1年比1年好，新竹縣更積極增加運動設施、引入大型賽事、提升運動風氣，2015年總計投入1億8277萬元經費體育活動的推廣，同時亦投入1億5052萬元於各項體育運動設備添購汰換上。

更由於今年8月將配合台北市舉辦「2017世大運」，運動場地和設施是最新、最符合標準的，因此希望選手們全力以赴，在關鍵時刻爭取最好的成績。

(中時)