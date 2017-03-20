空屋傳出鏈鋸聲 2男鬼祟做這檔事

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苗栗縣頭份市一處荒廢空屋夜晚傳出鏈鋸聲響，警方獲報前往查看，發現3名男子行跡鬼祟，上前盤查時，其中1人趁隙落跑，另2人則坦承盜伐屋旁龍柏，人贓俱獲。

苗栗縣警局頭份分局今天表示，初步調查35歲張姓通緝犯因缺錢花用，見頭份市土牛里一處空屋旁有多棵龍柏，於是心生歹念，昨晚駕駛自小貨車載范姓友人(45歲)以及綽號「阿華」男子前往盜鋸行竊，意圖變賣現金花用。

男子以為荒廢空屋許久無人居住，不易引人注意，未料鏈鋸聲響太大，反而引起民眾關切報警；員警前往查看，埋伏守候約30分鐘後又傳出鏈鋸聲，並發現3人走動身影，行跡鬼祟，立即趨前盤查。

警方指出，綽號「阿華」男子原本負責把風，見警出現立即趁黑逃逸無蹤，另外張、范2嫌則躲進屋內躲藏，被員警尋獲，並起獲遭竊的龍柏主幹、樹頭以及鏈鋸、鋸子等犯案工具。

警方表示，全案訊後將張、范兩男分別依毒品、竊盜等罪嫌，移送苗栗地檢署，同時擴大偵辦追查綽號「阿華」男子真實年籍資料及去向。1060320

(中央社)