發言人捐肝救父 詹啟賢肯定孝子情操

我要評比

擔任中國國民黨前副主席詹啟賢競選黨主席辦公室發言人的黃健豪，捐肝救患有肝疾的父親，詹啟賢為表彰黃健豪孝子情操，明天將前往醫院探視。

詹啟賢競選辦公室下午發出採訪通知表示，黃健豪因父親肝疾，身為前奇美醫院院長的詹啟賢相當關心，特別引介安排至中國醫藥學院診治，經過評估後必須進行捐肝手術。

辦公室說，黃健豪身為人子，義無反顧捐肝救父，已於16日上午進行捐肝手術，術後情形良好。詹啟賢本於專業，自黃健豪住院進行手術後，相當關心父子手術情形，明天探視黃健豪及其父親，也會當面與主治醫師討論術後復原情形。

詹啟賢競選辦公室說，除了探視復原狀況外，詹啟賢也想表彰黃健豪這樣有理想肯犧牲的孝子情操，當出頭便出頭，該承擔就承擔的精神，這樣年輕人正是國民黨黨員所要尋回的，不怕苦、不畏難的黨魂。1060320

(中央社)