冬季特奧開幕 火炬跑官網出現國旗
2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會今天在奧地利開幕，而冬季特奧的火炬跑官網竟然出現國旗，也讓中華台北特奧會感到意外。
中華台北特奧會表示，冬季特奧的聖火按慣例是由世界各國的執法人員護送，繞行奧地利後進入會場，執法人員並守護特奧運動員代表，點燃開幕聖火。
冬季特奧官網和火炬跑官網為不同網站，這次火炬跑官網活動介紹中華台北的旗幟，是青天白日滿地紅的國旗，也讓中華台北特奧會感到意外。
中華台北特奧會表示，特奧所有的參賽國家或地區，都是用該國家或地區的特奧組織名義報名，特奧官網不放各個國家或地區的旗幟，據他們了解，青天白日滿地紅的國旗是火炬跑的大會自己放上去的。
本屆特奧聖火是來自全球24個國家、84名執法人員，與特奧運動員，歷經10天繞行奧地利49個城鎮，傳遞特奧「勇敢嘗試 爭取勝利」的精神。
中華台北特奧會表示，代表台灣參加火炬跑活動的是內政部警政署公共關係專員室專員林軍廷。1060320
(中央社)
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