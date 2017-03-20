女友流產偷香油錢就醫 他向神明懺悔
屏東鹽埔鄉一家廟宇香油錢箱月初被偷走，警方昨天傳喚27歲余姓男子到案。余男說，因女友流產，他才偷香油錢讓女友就醫，余男到案後，還到廟宇雙手合十向神明懺悔。
警方今天依竊盜罪將余嫌移送法辦。鹽埔鄉這家廟宇1個約60公分見方10公斤重的香油錢箱在3月5日憑空消失，造成小鎮居民議論紛紛，警方發現置放香油錢箱的鐵柵欄遭人打開，調閱周遭監視器，發現3月4日余男騎機車到廟宇，並進內打探，5日進入廟宇將香油錢箱搬離。
住鹽埔鄉仕絨村，有毒品、竊盜前科的余男昨天被警方傳喚到案，他一到案立刻坦承犯案，他說，因女友意外流產住院急需1筆醫療費用，原本到廟宇祈求女友身體平安，但看到廟宇香火興盛，心想應有不少香油錢，才會興起行竊歹念，得手後的金錢因支付女友住院費用已所剩無己。
余嫌還說，自偷了錢箱後，擔心會遭受神明的懲罰，都沒能好好睡覺，當接到警方的傳喚，知道不能再掩飾即坦承犯行。余嫌除帶警方取回丟棄在空屋的香油錢箱，歸還廟宇，並雙手合十向神明懺悔。1060320
(中央社)
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