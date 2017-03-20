公務員在陸轉機須報准 陸委會：可討論
針對公務員在陸轉機須先報准，陸委會主委張小月今天表示，若公務員遇到氣候等不可抗力因素必須在中國大陸轉機，在執法時都會考量，也有討論空間。
她並表示，若法令窒礙難行，未來也可以透過修法處理。
行政院大陸委員會主任委員張小月今天赴立法院內政委員會就「兩岸經貿未來發展」進行專題報告，並備質詢。張小月答詢時作上述表示。
陸委會日前表示，「中國大陸機場」屬兩岸人民關係條例中的進入大陸地區，因此公務員及特定身分人員在中國大陸轉機，需先報准。
其中，一般十職等以下公務人員須在所屬機關報准，政務官，涉密人員、直轄市長、離退高階公務員等須經聯審會審查，報准許可部分的作業時間約一週。
對此，中國國民黨籍立委蔣萬安今天在立法院內政委員會質詢指出，若上述人員遇到氣候、航班調度等不可抗議因素，而必須在中國大陸轉機，如何事先申請。
他並質疑，陸委會函釋已經過度擴張解釋，若單純轉機過境就認定是進入中國大陸地區，未來過境中國大陸領空是否也需事先申請許可。
張小月答詢時表示，由於上海浦東機場等部分中國大陸機場規定，持「台胞證」人士在當地轉機時必須先入境，為此陸委會才會做出這次函釋。
她並表示，在執法過程中，除了合法外也要兼顧合情合理，若遇到不可抗力因素，都會列入考量，也不會強制要求事先核准。
張小月說，任何法律都有討論空間，並非沒有溝通商量餘地，如果未來在執行上出現窒礙難行，屆時應由修法來解決，而不是由陸委會單向解釋「可以或不可以」。1060320
(中央社)
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