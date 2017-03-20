管制含塑膠微粒產品 業者盼時間延後

環保署去年底預告107年起將管制含塑膠柔珠化粧品，業者今天表示，並不是不支持環境保護，而是希望環保署能夠站在業者立場，延後禁用時程。

行政院環境保護署今天召開「限制含塑膠微粒之化粧品及個人清潔用品製造、輸入及販賣」草案公聽會。

環保署去年8月預告將管制含塑膠微粒化妝品及個人清潔用品，但經過評估草案預告及去年11月4日公聽會的各界意見、考量適當緩衝期，於是調整管制內容及提前管制期程，從107年1月1日起國內不得製造及輸入、107年7月1日起不得販賣含塑膠微粒的化粧品及個人清潔用品。

此外，預告修正項目還包含新增磨砂膏，管制的塑膠微粒，也納入可生物分解的塑膠微粒。環保署今天針對草案內容舉行公聽會，但現場業者紛紛反彈，希望能夠延後禁用時程。

台灣肥皂清潔劑工業同業公會秘書長王殷伯表示，草案法源依據是廢清法，並指有「嚴重污染環境之虞」，但環保署卻拿國外資料來說服業者，沒有台灣相關的研究資料無法信服。

此外，也有其他業者認為，產品製造有效期限是3年，販售部分希望可以考量業者的損害度，給3年的緩衝期，才不會造成業者損失。

台灣蠻野心足生態協會研究專員孫偉孜則說，除了管制對象以外，市面上還有含塑膠微粒的產品包含柔膚水、防曬乳等，都跟磨砂膏一樣，適用於同樣用毛巾擦拭身體後，洗毛巾時會被沖掉流入海裡，因此應該要有配套，讓消費者能夠知情。

環保署則指出，塑膠微粒對海洋造成的影響已經大到讓聯合國環境規劃署關注，每一個國家都會遇到這樣的問題，但各國都有決心要去做，草案期程時間也不是亂訂，是參考國外相關管制時程來訂定。1060320

(中央社)