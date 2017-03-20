大陸騰訊投資韓國手遊公司 4月IPO

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中國大陸騰訊集團投資的韓國最大手遊公司Netmarble Games，計畫在4月底進行首次公開募股（IPO），最多可籌得2.7兆韓元（約新台幣736億元），預料這將是南韓自2010年以來最大規模IPO。

華爾街日報報導，Netmarble Games今天提交的證券監管文件中指出，計畫發售1700萬股股票，發行價格為每股12.1萬到15.7萬韓元。按照發行價區間高價計算，Netmarble Games預估市值將超過13兆韓元。

報導指出，最終發行價格將在4月24日確定。

僅管是來自南韓的手遊公司，但中國大陸騰訊集團早在2014年就透過一家投資基金持有Netmarble Games約22%股權。Netmarble Games自稱是亞洲成長速度最快的手遊公司。

根據Netmarble Games的監管文件，該公司去年收入達1.5兆韓元，2年來成長4倍多。在台灣受到不少玩家喜愛的「天堂II」就是該公司的暢銷電玩遊戲，行業分析師預估，這款遊戲可能成為南韓第1個銷售額超過10億美元的遊戲。1060320

(中央社)