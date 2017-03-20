運將有愛 陸女不用夜宿旅客服務中心
「台灣最美的風景就是人！」大陸女子林美清從平潭來台探望嫁來台灣10餘年的姊姊，未料與姊姊男友發生爭執，獨自搭車到台中港旅客服務中心等搭船回平潭；卻因今天才有船班不得其門而入。和欣客運司機林志達見狀如及時雨伸予援手，讓林女不用露天夜宿台中港區！
昨天傍晚寒風瑟瑟的台中港旅客服務中心門外，大陸女子林美清淚流滿面嚎啕大哭，卻又求助無門不知所措，和欣客運支援台中港往台北的司機林志達排班見狀，趨步前往關心！林女哭訴說，她兩周前從平潭搭船來台，探望嫁來南投縣10餘年的姊姊。
林女說，姊姊已離婚但有個男友，昨天3人發生爭執，她一氣之下從南投搭車到梧棲漁港，再走兩公里的路到台中港旅客服務中心，原本想說夜宿旅客服務中心，今天再搭船返回平潭；未料假日服務中心大門深鎖，她舉目無親身上只剩台幣500元，不知何去何從，一時悲從中來、嚎啕大哭！
和欣客運司機林志達得知她的遭遇後，就拿2000元給林女，並開車載她到中港站，請女職員安排她到朝馬站，再請主任潘泰龍協助安排林女住宿，並交待林女若須援助再打電話給他；因林女手機未帶在身上，林志達又貼心拿電話卡給林女，交待就緒後，自己才開車前往台北站。
林女要林志達留下住址，說回平潭再寄錢給還給他！林志達靦腆說，「不用啦，這不算什麼！」 林女今天搭乘下午2時的「海峽號」回平潭；行前特向計程車司機借電話，向林志達報平安與謝謝他的幫忙，並將她剩下的錢交給警方轉交給林志達。
林志達貼心的回絕，要她帶在身上回平潭時用來搭車，平安回家才是最重要。和欣司機林志達助人的這一幕，被資深媒體人陳志成當場目睹，動容的說：司機長途開車賺錢很辛苦，林卻熱心助人令人感佩！
林志達快樂的說，人都有急難的時候，這不算什麼、就算是日行一善，當1天義工；只希望兩岸能夠和諧共融、人民互相幫忙！
(中時)
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