賣高麗菜救菜農 雲林議員農會總幹事海拚酒

雲林縣議員陳瑞雄（右）協助農民賣高麗菜。（許素惠攝）

雲林縣議員陳瑞雄和土庫鎮農會總幹事黃萬聰聯合，透過該農會將滯銷的高麗菜運銷到北部。（許素惠攝）

高麗菜價低迷，為救菜農，民代使出渾身解數，議員陳瑞雄聯手土庫鎮農會總幹事黃萬聰運用廣大人脈，加上海拚醉茫，大批運銷了1萬多公斤到北部。

邊喝酒邊賣菜，看似悠閒，其實不然，黃萬聰透露，他和陳瑞雄為了替農民把滯銷的高麗菜賣掉，兩人使出吃奶力氣，幾乎動員所有人脈關係，還被灌得爛醉，好不容易酒「量高一籌」，爭取到買家。

陳瑞雄說，高麗菜滯銷從農曆過年延續到現在，目前每公斤仍只有3、4元，前陣子因各界關注，掀起購買潮，如今買潮冷卻，菜價依舊不振，市價1顆10元、3顆50元的比比皆是，不少農民認為採收不足成本，乾脆犁除或開放免費採，血本無歸，哀鴻遍野。

擔任多屆雲林縣農會常務監事的陳瑞雄甫當選該會理事長，交遊廣，人緣佳，為了幫助農民，透過個人關係向新北與台北、板橋、三重等地農會求援，不惜以一擋十在酒席上海拚「博感情」，終於促成大宗運銷。

黃萬聰指出，高麗菜價低，但品質好一點的可賣到每公斤7、8元，經該農會分級運銷，為農民爭取到更好價格，雖然醉得很慘，也算值得。

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(中時)