新埔鎮巨埔地區 重現水牛耕田景象
新竹縣新埔鎮巨埔里前里長曾國渠，今天委託水牛學校的藝術家李春信，帶著水牛，利用歲月超過1甲子的舊農具，重現當地15年未見、水牛犁田的景色，新竹縣長邱鏡淳昨天捲起褲腳，直呼「人力耕田需要內功」，呼籲大眾珍惜糧食，因為「粒粒皆辛苦」。
曾國渠家中藏放多種老舊農具，如拖犁、釘耙和轆軸，前年還曾在台灣客家文化嘉年華中展出。近年因為機械取代人力，當地人指出，已有十餘年未見牛耕田的景象，約莫僅剩在山中、耕耘機不易進入的水田，還能看到牛隻身影。
今天縣府民政處副處長劉德威、巨埔里長彭享媒、鎮代陳新源、范振葵等人齊聚一堂，由李春信帶著不到5歲的水牛「小米米」，搭上拖犁，繞著田地一圈圈走，要將土地整平。
邱鏡淳捲起褲腳，和高齡8旬的曾國渠，在李春信陪同下，親自跟「小米米」走了一圈，直呼「需要內功」，邱鏡淳表示，下田不易、極耗體力，希望大眾明白「粒粒皆辛苦」，更加珍惜盤中飧。
「小米米」成了在場焦點，不少人拿起手機、相機，紀錄已經難得一見的田間風景。李春信表示，水牛耕田傳承千年，不像耕耘機會讓更底下的土地壓實，循著牛步緩慢耕作，對土地、糧食都友善，近年他成立水牛學校、創辦台灣耕牛文化協會，也希望讓大眾多接觸牛耕文化。
(中時)
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