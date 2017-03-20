南投監理站假日門市 機車考照全面網路預約

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南投監理站「假日門市機車考照」將全面採網路預約報名。（沈揮勝翻攝）

為方便上班族及學生洽辦監理業務的需要，南投監理站3月25日開辦「假日門市」。服務時間8點至12點，服務項目包括機車考照、初考領機車駕照安全講習、無照駕駛親子班道路交通安全講習、換補發汽機車駕照、核發國際駕照、申請駕照日文譯本、職業駕照審驗、公路監理業務車籍與駕籍住居所及就業處所地址申請、各項駕駛人監理業務諮詢等服務。

南投監理站表示，機車考照採全面網路預約服務，開放預約名額為100人，為維持考照品質、避免鄉親等待，達當日總量限制即截止報名，不再受理報考。

欲辦理機車考照鄉親，請至監理服務網點選考試報名→機車→進入考照預約報名及查詢，或利用監理服務APP考照預約報名與查詢，省時又便利，預約期限23日24時截止，考照當日上午9點20分前未辦理報到，即放棄預約資格，如有2次預約未到考者，系統將設定3個月內取消網路預約服務。筆試時間最晚10點30分之前；路考時間最晚10點50分之前完成報名。

監理站站長游明傳表示，鑑於上班族民眾與學生族群平日較無法請假辦理監理業務或考取機車駕照，為提供多元服務時段讓民眾選擇，於每月第4個星期六辦理機車考照及安全講習，免請假就能順利考取機車駕照，歡迎鄉親把握時機多加利用。

5月27日適逢連續假日，假日門市暫停服務。查詢電話：049-2350923轉203。欲知相關訊息請上南投監理站網頁查詢。

(中時)