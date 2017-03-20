真人版《美女與野獸》首映周末北美票房史上第7高

MarketWatch網站報導，迪士尼真人版電影《美女與野獸》上周末在北美締造1.7億美元首映周末票房，高居北美第7大首映周末票房，再度證明迪士尼重拍經典動畫的策略奏效。

若排除暑假及聖誕節兩大熱門檔期，《美女與野獸》即在北美創下史上最高首映周末票房，也是該地區首映周末票房最高的輔導級電影。

《美女與野獸》在海外同樣吸引大批觀眾，其中中國首映周末票房達到4,480萬美元，使全球票房達到3.5億美元。

(工商)