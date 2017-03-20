富邦新戰袍亮相 今年看不到廣告貼布
眾所期待的富邦悍將新戰袍，今天（20日）正式亮相，主客場球衣分別為白色和藍色為底色，以簡潔風格創造簡單大方的感覺，本季球員穿上場的富邦球衣也將不會看到廣告貼布。
富邦進軍職棒第1年，新球衣在球季開打前一周揭曉，主場球衣以白色為底，胸前繡上隊名「Guardians」，客場球衣則是藍色主體，胸前繡上企業名 「Fubon」，球衣背號以藍綠色為字框，也是為富邦悍將打造專屬字體。
新戰袍設計除了要呈現大方、經典的感覺，球衣材質、紋路也都是以最高規格設計，富邦領隊蔡承儒提到：「要讓球員穿上球衣的活動性更好，有聽球員回饋，他們說之前的球衣比較重、不好排汗，今年我們也透過客製化的開發，製作更舒適的球衣。」
這次富邦與合作廠商共同開發出更透氣、舒適的布料，也參考大聯盟球衣進行製作，無論是版型和無接縫側邊剪裁，都能讓球員在場上活動性更好，今年球隊打擊頭盔則特別選用大聯盟認證的Rawlings品牌，給選手最好的安全防護。
富邦新球季相關週邊商品也在今天的記者會上一併亮相，球迷可以透過「富邦悍將主題館」線上商城選購周邊商品，當日球場也會販售首波商品。
(中時電子報)
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