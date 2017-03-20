蘭展11天刷新4項紀錄 成大基金會布展秀出軟實力
為期11天的2017年台灣國際蘭展剛落幕，主辦單位20日在南紡夢時代公布展覽成果，在參觀人數、參展國家、蘭展文創、生技商品的銷售金額與台南農業精品館的銷售等四項刷新紀錄，周邊住房率也成長，台南市長賴清德稱讚布展的成大研究發展基金會展現軟實力是關鍵。
第13屆台灣國際蘭展活動20日公布成果，11天展期刷新四項紀錄，總參觀人數24萬8067人較去年成長2萬餘人，參展國家37國歷年最多、蘭展中文創、生技商品展售達536萬1086元，台南農業精品館銷售金額253萬餘元更較去年大幅成長44%。
今年蘭展延續在後壁區舉辦，不僅一舉刷新四項紀錄，還帶動周邊住房率成長2%，未來3至5年的外銷訂單產值超過92億元，承辦的成大研發基金會開心的稱「蘭花是幸福產業」。
成大研發基金會今年首次承辦蘭展，展現軟實力，加入學術研究創新的能量，布展的1萬5000株蘭花在展期結束後，回饋給公益團體與社區申請。
賴清德稱讚今年的蘭展場景多元，首見「雞」生肖景觀，還有結合科技的安平古堡、七股等台南地景的景觀設計，對明年成大研發基金會繼續投標承辦，寄予厚望。
(中時)
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