台灣當選亞洲選舉官署協會執行委員國

我要評比

中央選舉委員會表示，中選會代表台灣在今天亞洲選舉官署協會（Association of Asian Election Authorities）2017年的會員大會中，當選為AAEA的執行委員國。

中選會下午發布新聞稿表示，該協會是規模最大的區域性選舉官署國際組織，中選會成為執行委員後，將可透過此一國際官方平台，與各會員國進一步深入合作，分享台灣選舉經驗及在提升女性參選的卓越表現。

亞洲選舉官署協會現有20個會員國，現任主席國為印度，印度將主席國交接給新任主席國菲律賓，會中並選出新任副主席國俄羅斯，執行委員國除台灣外，尚有印度、巴基斯坦、哈薩克及印尼。

中選會說，台灣是亞洲選舉官署協會創始會員國，也曾經於2005年及2008年擔任過兩任主席國，台灣曾舉辦過AAEA會員大會、執行委員會議及不在籍投票學術研討會等，甚獲各會員國肯定。1060320

(中央社)