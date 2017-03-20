桃檢偵辦桃園農會賄選 2人交保

我要評比

桃園地檢署偵辦桃園區農會選舉賄選案，發現會員代表當選人許雪貞，選前涉嫌透過樁腳張鎮明買票，今天偵訊後，諭令2人各以新台幣30萬元交保候傳。

桃園檢調偵辦相關桃園農會賄選案，蒐證查出賄選事證，昨天時機成熟收網，除許雪貞及張鎮明兩人，又帶回9名農會會員。

桃檢調查發現，67歲許雪貞為參選農會會員代表，涉嫌透過張鎮明以每票新台幣3000元向有投票權的會員買票，9人接受賄款，昨天約談，4人坦承收賄，其他人見事情藏不住，也都繳出賄款，檢方請回。1060320

(中央社)