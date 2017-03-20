薩德衝擊 南韓使館提醒在陸公民小心
因為南韓決定部署薩德反導系統，引發中國大陸內部一片反韓、限韓聲浪，南韓駐北京大使館也罕見地發布緊急通知，提醒在中國大陸的南韓公民注意安全，避開人群聚集處。
南韓同意美國在當地部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），引發中國大陸強烈不滿，不僅祭出旅遊禁令，南韓藝人到大陸的商演活動也陸續被取消，南韓樂天集團也受到民眾抵制，部分在大陸的超市關門大吉。
擔憂中國大陸反韓情緒不斷升溫，南韓駐北京大使館日前登錄一個名為「Korea0404」的微信帳號，迅速傳遞和薩德有關的相關訊息與安全須知。
據韓聯社報導，這個帳號和南韓使館官方帳號不同，只有擁有南韓國籍的僑民才可以加入。
南韓使館也發布緊急通知表示，中國大陸各地區內可能發生反薩德示威活動，希望在中國大陸的南韓公民遠離示威遊行活動現場，盡量避開人群密集場所。
報導指出，南韓使館親自發布緊急公告提醒公民注意安全，實屬罕見。1060320
(中央社)
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