聽聲辨位 啟明生也能當神射手

視障孩子往往受限於視力，能進行的活動也有限，台北啟明學校規劃射箭課程，讓學生「聽聲辨位」，也能當名「神射手」。

台北啟明學校規劃一連串體驗課程，每學期進行一種，上學期體驗獨木舟，這學期改體驗射箭，箭靶由粗麻布袋製作，上面塗有不同厚度的塗料，當箭射到時，會發出些微不同的聲音，學生雖然視力不佳，但可藉此「聽聲辨位」。

如果學生射中靶心，會發出「碰」的聲音；射中邊緣，就是「啪」。都沒射中，而是射到鐵框，就是「鏗」的一聲。啟明學校表示，透過特製箭靶、並讓孩子坐在固定位置，加上教練口語提示「往左邊一點點」、「再上來一點點」，許多學生都變成了神射手。

多數學生第一次接觸弓箭，驚嘆連連，直說沒想到弓幾乎要一個人高；高二生沈彥霖說，「用手指拉弓時，手指會有點痛，但其實射箭滿好玩的，雖然沒有想像中容易。」

體衛組長陳又菁笑說，很多孩子都能射中靶心，連教練都稱讚「啟明的孩子很有潛力。」校長蔡明蒼表示，希望透過實際操作，讓學生有不同學習經驗。1060320

(中央社)