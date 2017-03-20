女神Amis含淚轉隊 富邦天使如明星隊

職棒富邦悍將隊今天舉行隊史第一次的開季記者會，發布球衣、吉祥物，12名啦啦隊女孩有新人也有來自各隊的熟面孔，人氣女神Amis受訪時不禁落淚。

球團表示，富邦啦啦隊Fubon Angels經過3階段的徵選，12名女孩是從近百名的報名者中選出，絕對不是刻意挖角。球團高層說，「看到Amis報名，我也嚇一跳」。

除了Amis是前桃猿啦啦隊LamiGirls成員，東東、豆芽是前兄弟啦啦隊Passion Sisters隊員，Julie曾經效力統一獅Uni-Girls，橘子、卡卡、Grace是原本義大犀牛Rhinos Angel成員。

啦啦隊員轉隊的情形，今年不只有富邦天使，中信兄弟啦啦隊2月徵選會，也有前義大犀牛啦啦隊Peggy、綺綺，前統一獅勝利女神白白等3人轉隊成功。有女孩坦言，轉隊要承受球迷的壓力。

Amis加入富邦啦啦隊練習1個月，她說，最欣賞的球員是「棒球情人」高國輝，來到新球隊，球員的應援方式要重新學習，但過去在明星賽、國際賽也曾經跳過，不會太陌生，很期待開幕戰與球迷相見。

前Passion Sisters成員東東說，謝謝球迷的支持，會繼續在球場邊努力；豆芽說，希望球迷看到啦啦隊的努力與用心，球賽的本質還是球員，期待與球迷一起在球場，為中華職棒加油。

轉換球隊難免承受外界眼光，Amis對於前東家沒有多談，但受訪時還是一時情緒失控，掉下眼淚。

富邦育樂總經理蔡承儒說，開季以後的加油風格、應援歌曲，少部分沿用，大部分會有新風貌，請球迷拭目以待。1060320

(中央社)