媽祖起駕前掛牌 大甲鎮瀾宮展各式翡翠精品

鎮瀾宮地下室文物館展出翡翠媽祖藝術雕件、佛牌及各式精品。（陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮與鼎鈺國際珠寶商合作，在鎮瀾宮地下室文物館展出各式翡翠媽祖藝術雕件、佛牌及各式翡翠精品，眾多精品大膽創新設計，改變翡翠600多年來不同的文化，歡迎民眾參觀。

20日舉行媽祖起駕前翡翠項鍊掛牌儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人參加。

媽祖為台灣著名的港灣守護神，已成為無所不應的著名神祇。無論各行各業，或是一般大眾，只要潛心祈求，將有求必應。翡翠大量流入中國亦有600多年的歷史，媽祖文化與翡翠文化的結合，能碰撞出璀燦的火花，自己配戴、持有、贈送親友或傳承給下一代，能獲得媽祖更多庇佑及更深原的涵意。

雙彩翡翠媽祖雲遊仙山佛牌，材質細膩，雕工精細，線條流暢，構圖完整，栩栩如生；淡綠色翡翠媽祖雲遊仙山佛牌，材質細膩，雕工精細，線條流暢，構圖完整，栩栩如生，歡迎民眾參觀。

(中時)