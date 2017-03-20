豐饒農產當後盾 高市阿蓮區推低碳無毒旅遊
高市阿蓮區主要產業為農業和旅遊，區公所去年向行政院環境保護署申請「建構寧適家園營造友善城鄉環境計畫」，讓在地居民及來訪遊客，能感受到舒適的旅遊空間，目前幸福時鐘地標、大崗山生態園區的入口意象及景點指標陸續完工，來趟低碳旅遊，享受優質的農產品正是時候。
區長鄭美華指出，這項計畫針對廟埕、里鄰間通道及住家旁小空地空間，進行各項友善環境的宣導，包括傳遞遛狗不留便、無菸公園，吸引民眾參與。
在居民聚集閒聊的小空地、黃昏時散步健走的水圳旁、台糖公司閒置的廢鐵道，透過在地民眾的參與，一面有趣的彩繪牆、一排豐富的彩繪道及一條清爽宜人的綠色步道，將環境點綴得更加迷人。
至於觀光風景區如大崗山生態園區、如意公園以及忠孝路圓環周邊均有空間改造設施，滿載當地人回憶的時鐘地標換上新裝，搭配在地龍眼蜂蜜的特色，矗立在迎接來往遊客的熱鬧街頭。
還有前往大崗山生態園區於舒適的停車處停好車，入口處一群勤快遊玩的小蜜蜂在地意象熱情相迎，踏上觀景平台遠眺西部平原的寬闊宜人，天氣晴朗時更能看見興達港入港船隻的漁港風情，生態園區已成為旅客爭相來訪的休閒勝地。
農特產品方面，阿蓮有香甜的小蕃茄、脆口的芭樂及蜜棗，來一趟阿蓮帶回好吃的農產品及滿滿的旅遊回憶。
她說，未來更計畫於園區投入相當的經費，使其成為水土保持宣導及戶外教室的環境場域。
(中時)
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