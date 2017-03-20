婦人隨意丟棄垃圾被監視器拍下。（翻攝自我是永和人臉書）

別人店家門口騎樓 婦竟亂丟棄垃圾行徑囂張。

新北市永和區婦人今（20日）上午5時許，提著一袋垃圾在騎樓隨意丟棄，儘管店家已經張貼出婦人照片警告，她仍隨意丟棄垃圾，店家老闆氣得將影片上傳「我是永和人」臉書社團，呼籲民眾一起指認婦人。

陳姓老闆表示，婦人亂丟垃圾行徑近1年，去年9月將婦人照片張貼出來希望可以給她警告，沒想到她仍我行我素，行徑囂張！

(中時)