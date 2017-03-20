里長當月老牽紅線 拍賣網幫鄰長徵婚

台北市大同區朝陽里鄰長蔡明良，遲遲沒有姻緣，義結金蘭的「里長伯」林定賢著急，主動在拍賣網站幫好友徵婚，若事成，還要送媒人禮新台幣8萬元大紅包，或全新的機車。

台北市大同區朝陽里里長覃麗均的先生林定賢，大家都稱呼他「里長伯」，他19日在拍賣網站上幫從小一起長大的兄弟蔡明良徵婚，風趣又掛保證打包票，引起熱議。

林定賢今天接受中央社訪問表示，他與蔡明良從小世居當地，一起長大，情同手足。妻子競選里長時，也一起打拚。蔡明良是今年46歲生肖屬豬，「保證不會好吃懶做，這隻豬勤得很。」不管是機車、水電、家事都難不倒他，已經可以說是一隻「全方位的豬了」。

林定賢說，他只比蔡明良小兩歲，但因為長相關係，蔡明良「老起來等」，頭上銀絲加上面容長相，「常讓人誤以為蔡明良是我的爸爸，我保證，他不會再老了。」

林定賢幫蔡明良掛保證的還包括，未曾結婚、不酒、不賭、不毒、不檳榔，只有一天約抽5支菸的習慣，但為了要結婚，蔡願意把習慣改掉。

自稱是朝陽里長特別助理的林定賢，還經過蔡明良同意，在網路公布徵婚照片及財產。從事機車修理業20多年的蔡明良，有房子在新北市三重區台北橋捷運站旁，也有車子、銀子，「離五子登科，就差妻子和孩子。」

林定賢說，蔡明良唯一的缺點古意、靦腆、憨厚、老實。也因為容易掏心掏肺，看見心怡女子容易「暈船」，曾花不少錢交女友，卻石沉大海，即使被騙鉅款、買名牌包給女友，還是沒有姻緣。

連姪子都已高中了，自己還是光棍，蔡明良也不免著急。林定賢說，安排出國旅遊，大家成雙結伴，安排蔡明良的房間就很傷腦筋。

林定賢在網路公布兄弟的擇偶條件後，已經有宜蘭地區的人希望可以牽紅線。他也歡迎大家幫忙介紹，男女方若順利結婚的話，「里長伯」願意贈送8萬元紅包，或者一輛全新的125cc機車。

法律系畢業的林定賢說，他背書的媒人大禮，絕對保證兌現。「童叟無欺，若有不實，請提告刑事詐欺罪，不用客氣。」1060320

(中央社)