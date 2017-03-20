澎湖西吉藍洞 嚴禁擅入違者重罰
澎湖觀光季即將開鑼，澎湖縣政府今天重申，南方四島最夯的西吉嶼海蝕地形「藍洞」，屬澎湖南海玄武岩自然保留區」範圍，未經許可不得擅自進入保留區範圍內，否則依法重罰。
「澎湖南方四島國家公園」在103年6月8日公告為第9座國家公園，海陸域面積達3萬5000多公頃，由東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼及9座島礁與周邊海域所組成，西吉海蝕地形「藍洞」，是整個海洋公園最夯的景點。
澎湖縣政府表示，西吉「藍洞」從日本紅回台灣，去年有業者直接載遊駛入洞口附近觀賞，遊客並下水浮潛，卻因不諳潮汐變化受困急流區，所幸守候船拋浮球獲救。
今年3月間，就傳出有遊客無視法令，欲進入「灶籠」保留區內，經縣府農漁局、澎湖海巡隊派船加強巡航，惟並無所獲。
澎湖縣政府指出，南方四島國家公園區內的西吉嶼藍洞等自然保留區，由於海蝕洞易發生坍方，基於維護安全，縣府公告未經申請核准，不得進入或登陸，違者重罰。
澎湖縣政府表示，西吉嶼藍洞等自然保留區，凡未經申請，改變或破壞自然保留區之自然狀態時，一經查獲，將依新修正的文化資產保存法規定，最重依法處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣2000萬元以下罰金。1060320
(中央社)
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