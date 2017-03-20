「檢察官」別再騙　新營警方成立line群組防詐

新營警分局與超商、銀行行員、鄰里長各自成立line群組，隨時掌握詐騙集團可疑人士，為民眾守護荷包。（萬于甄翻攝）

新營警分局日前接獲銀行行員通報，成功攔阻民眾遭詐騙集團騙去。（萬于甄翻攝）

現今社會詐騙集團猖狂，許多民眾都曾接獲假冒檢察官想騙財的電話，卻傻傻地信以為真，南市新營警分局為阻擋更多民眾受騙上當，與轄區鄰里長、超商店員、銀行行員各自成立Line群組，除適時宣導詐騙觀念，也強化即時通報的速度。

詐騙集團騙財手法包羅萬象，最常見的就是自稱「檢察官」來電，以涉及重大刑案需監管帳戶為由，利用被害人恐懼的心，把其騙的一愣一愣不疑有他，藉此要來挖取被害人辛苦賺的血汗錢。

日前新營警分局中山路派出所就接獲華南銀行通報，指出68歲的陳先生欲匯款3萬元美金，行員察覺其疑似遭詐騙，趕緊通知陳太太前往勸阻，但仍舊無效，行員趕緊通報警方前往協助，警方苦口婆心勸說解釋下，陳先生才恍然大悟，打消匯款的念頭。

詐騙集團常出沒的地點不外乎銀行、超商等，新營警分局為組織防詐網絡，上個月邀集銀行行員、超商店家、鄰里長等，成立LINE群組，若發現民眾異常提領現金、購買遊戲點數或匯款，都可利用LINE傳訊息通報警方攔阻詐騙集團，該方式也讓網友謝總爺大讚，警方與時俱進，以創新的防詐作法，為民眾守護荷包。

(中時)