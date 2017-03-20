通訊軟體LINE供客選妃 高麗妹假觀光真賣淫

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金姓韓國籍女子由車伕開賓士車載至延平北路飯店賣淫。（張企群翻攝）

滿姓車伕開賓士車接送韓韓籍女子賣淫，當場遭警方查逮捕。（張企群翻攝）

台北市警大同分局日前接獲線報，發現有業者涉嫌透過網路即時通訊軟體LINE招攬不特定男客與旗下應召女子從事性交易，經員警多日佈線並掌握情資，本月18日順利查獲一名金姓韓國籍賣淫女子及開著賓士車接送金女的滿姓車伕到案。

經查，這個用以攬客的LINE名稱為「薇琪（選妃請看動態哦）」，裡面的動態訊息刊載有多張色情應召女子之照片、花名、身材條件、性交易服務內容及性交易價碼等文字內容，供客人挑選之用，方便性讓尋芳客趨之若鶩。

大同分局員警日前得知，業者將指派一名韓國籍花名「MIKO」女子前往延平北路某飯店應召賣淫，見機不可失，隨即調集警力前往取締，當場查獲涉嫌賣淫的37歲的韓籍金姓女子，查知她於本月16日以觀光名義入境來台；警方並於附近街道查獲駕駛賓士車的25歲滿姓車伕，全案依法移送台灣士林地方法院檢察署偵辦。

(中時)