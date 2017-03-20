用創意走出平凡 小咖啡館譜出新滋味
溫馨配色空間中，飄散著濃郁的咖啡香，伴著窗外陽光灑落，獨具巧思的餐點更加可口。「希望來到這裡的每一個人，就像Espresso與冰淇淋融合的Affogato，很自然地融合在一起，創造令人回味的回憶與滋味」，78年次的鄒詠松結束澳洲旅程後，回台與友人合夥，一圓自己的咖啡夢，他們自行發想餐點、甜品，認真對待每一杯咖啡，讓一切美好不單調。
就讀心理輔導系鄒詠松，在友人啟蒙下愛上咖啡，2前年結束澳洲之旅後，不走與學長姊相同的、心理系該走的路，選擇與友人在石牌共築夢想中的咖啡館。咖啡館雖格局不大，但裝潢佈置非常用心，白色色調中，配以些許暖橘、鵝黃，氛圍輕鬆愜意，吧台前方掛著的澳洲景色，不僅紀錄店長人生點滴，更讓空間添上一抹活潑感。
咖啡館除有香濃醇厚咖啡外，不少餐點、甜品是鄒詠松與友人共同發想，跳脫出咖啡館一成不變的餐點內容，走出專屬自己的獨特風味。餐點部分，他們將台灣傳統美食鹹豬肉與噴香的雞油拌飯結合，佐以半熟太陽蛋，譜出層次豐富的新滋味；甜品部分，將藍莓起士奶油內餡包上抹茶餅皮，再淋上自製草莓醬，口感冰涼酸甜，完全不甜膩。
至於為何將店名取為Affogato？鄒詠松說，Affogato是一種近乎甜點的飲料，在義大利文有淹沒、沉浸之意，希望來訪店內的每位客人，都能像Affogato的冰淇淋沉浸在Espresso裡一般，在這個空間擺脫疲倦、彼此融合，交織出獨特、意義不凡的記憶與滋味。
(中時電子報)
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