敘政府軍空襲反擊反抗軍 俄使館也遭殃
瞭望台組織表示，敘利亞政府軍為擊退反抗軍攻擊，今天在首都大馬士革東部對反抗軍據點發動猛烈空襲，雙方衝突甚至波及鄰近的俄國大使館建築。
法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「凌晨開始出現密集空襲，瞄準反抗軍發動攻擊的約巴（Jobar）各據點陣地。」
與前蓋達組織分支「敘利亞征戰陣線」（Fateh al-Sham Front）領導的聖戰士結盟的反抗軍，19日稍早對大馬士革城東的約巴區政府各據點發動攻擊，而後攻進鄰近的阿巴錫德廣場（Abbasid Square）地區。
這是反抗軍2年內首次入侵阿巴錫德廣場地區，但政府軍已在傍晚將之擊退。
路透社報導，反抗軍19日發動重大攻勢，逼近大馬士革舊城區（Old City）中心，政府軍隨後回擊，對反抗軍控制區發動猛烈轟炸。
俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，俄羅斯駐敘利亞大使金希查克（Alexander Kinshchak）表示，俄國駐大馬士革大使館建築之一在敘利亞政府軍與反抗軍衝突中遭損毀。
金希查克表示：「我們有1棟暫時尚未使用的建築，位於昨天這場衝突中心不遠處。據我所知，那裡的窗戶受到衝擊而破碎。」（譯者：中央社廖禹揚）1060320
(中央社)
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