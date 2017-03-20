研究：一天一杯茶 有助預防失智症

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根據新加坡國立大學的最新研究，1天1杯茶有助於降低罹患失智症的風險。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這項發表在「營養、健康和老化」期刊（Journal of Nutrition, Health and Ageing）的報告指出，每天一杯茶有助降低年長者認知損害風險50%。

對擁有較易罹患阿茲海默症基因的人，1天1杯茶更可以減少失智症風險達86%。

這項由新加坡國立大學助理教授封磊主持的研究，針對957名年齡55歲或以上的華人，進行為期2年的研究。封磊說，研究結果適用於所有族裔。

封磊說：「我們研究的數據顯示，簡單且不用花大錢的生活方式，像是1天1杯茶，可以降低晚年出現神經認知障礙的風險。」

封磊說，失智症的藥物治療遙不可及，也還沒有令人滿意的結果。這項研究僅限於紅茶、綠茶和烏龍茶等茶葉沖泡的茶飲。

茶葉所含的兒茶素（catechin）、茶黃素（theaflavin）、茶紅素（thearubigins）和L茶胺酸（L-theanine），可以抗發炎、抗氧化，具生物活性，都對大腦有幫助。

封磊表示，要確切瞭解茶葉如何有助於大腦，還有待更多的研究。1060320

(中央社)