歐日自貿協定 梅克爾：今年可望達陣
德國媒體今天報導，德國總理梅克爾19日表示，今年歐盟有可能與日本簽署自由貿易協定。
德國之聲今天報導，日本首相安倍晉三與梅克爾19日共同出席漢諾威消費電子展，2人強調反對貿易保護主義，倡導自由公平貿易。
梅克爾在致辭時強調，大家希望擁有自由開放的市場，以一種平等的方式將社會和工作連接起來。這正是自由貿易的意義所在。
她進一步提到，今年年內，歐盟有可能與日本達成自貿協定。
安倍則肯定表示，相互往來可以促進經濟增長，自貿協定不應該變成只給一部分人創造財富的協定，他呼籲歐盟與日本盡快簽署自貿協定。
安倍此次歐洲之行將出訪4個國家，除了德國之外，另將前往法國、比利時和義大利。1060320
(中央社)
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