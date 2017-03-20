菲迷魂黨猖獗 多名台灣遊客受害
近來菲國再發生多名台灣遊客遭陌生人搭訕迷昏再洗劫財物的案例，中華民國駐菲代表處提醒國人來菲旅遊時要提高警覺，注意防範。
中華民國駐菲代表處最近半個月以來接獲多起國人報案，稱在菲旅遊期間被迷昏洗劫財物，駐菲代表處均立即指派專人協助報案，並提供必要協助。
台灣遊客被害情節類似，據形容，歹徒通常為3至4名菲律賓女子一組，藉機搭訕單獨旅遊的國人，待受害者鬆懈戒心後，請受害者喝摻有藥物的飲料。
不久會出現佯稱司機或友人的菲律賓人駕車配合犯案，通常為男性或是變性人。被害人上車後即陷入昏迷，嚴重時1、2天才會甦醒，身上財物被洗劫一空。
此類案件尤易發生於大馬尼拉地區熱鬧購物中心或景點，如商場、黎剎公園、外國人常聚集的Burgos Street酒吧街等，呂宋島中部的安格利斯市（Angeles City）夜店區亦時有所聞。
鑒於近期此類犯罪有增加趨勢，駐菲代表處已通報菲國警方，要求加強查緝，以維護旅外國人的安全。
駐菲代表林松煥表示，外交部提醒國人在菲律賓旅遊期間，務必提高警覺，注意周遭環境並遠離陌生人搭訕，尤其是過度友善的女子，以策安全。
他說，國人若遇有緊急狀況，可撥打駐菲代表處緊急聯絡電話09178194597求助。
去年1月下旬，1名蔣姓台灣女子在大馬尼拉地區的捷運站遇到4名阿嬤搭訕，吃下阿嬤送的糖果後就失去意識，身上財物及手機被洗劫一空，丟包大馬路上，幸被當地里長救起送醫。
早於2003年就傳出類似案例，當時1名陳姓台灣人受害，損失現款以及價值20萬披索的照相機。1060320
(中央社)
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