機場公共區域是否應搜身 巴黎機場反對

我要評比

巴黎歐利機場上週發生男子搶奪軍人配槍遭擊斃的攻擊事件，事後有人建議在進入機場前就執行安全檢查。但巴黎機場公司認為這會在機場外形成排隊人龍，反而製造攻擊目標。

一名男子於18日在巴黎歐利機場（Orly）搶奪一名巡邏軍人的突擊步槍，很快就遭擊斃，當局正朝恐怖攻擊方向調查。

他犯案的地方在機場南方航廈A廳2樓，屬於公共區域，不必安檢就可進入，因此有人提議在進入機場公共區域之前，就對大眾執行搜身。

目前在巴黎機場，旅客於出境處要前往登機口前才須接受安檢。

但巴黎機場公司（ADP）執行長德侯馬奈（Augustin de Romanet）接受法國France Inter電台訪問時說，他反對這項措施。

他說，兇嫌確實沒在公共區域被搜查，「但是否要給每個進入機場公共區域的人搜身？我認為不用」。

他表示，如果要在進入公共區域前就搜身，會形成排隊人龍，反而給潛在恐怖份子製造明顯的攻擊目標，「有必要在機場外面製造攻擊目標嗎？我的答案是不必」。

還有人建議在機場外數公里處就設置「檢查站」，但德侯馬奈認為這會造成塞車，效果也不好。

根據費加洛報（Le Figaro），目前共有7000人負責維護巴黎3座機場的安全。其中戴高樂機場（CDG）和歐利機場每年分別有6600萬和3000萬人次旅客往來，布傑機場（Le Bourget）則多為私人使用。1060320

(中央社)