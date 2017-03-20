WBC》波推羅培茲先發 荷蘭有簡森防爛尾

道奇隊終結者簡森加入荷蘭隊。(美聯社資料照)

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經典賽四強準決賽，波多黎各對荷蘭21日率先登場，波多黎各推出釀酒人隊右投羅培茲(Jorge Lopez)掛帥先發，荷蘭則將自左投馬克威爾(Diegomar Markwell)、前大聯盟范登霍克（Rick Van Den Hurk）、傑金斯（Jair Jurrjens）中擇一，道奇隊王牌終結者簡森（Kenley Jansen）也將牛棚待命。

24歲的羅培茲名列釀酒人新秀第13位，2015年曾登上大聯盟，兩場先發1勝1負，上季則在小聯盟，3A先發出賽16場負多於勝1勝7負，自責分率6.81也不理想。他經典賽小組賽對墨西哥先發奪勝，主投4.1局僅被敲2安、失1分自責分。

波多黎各推右投羅培茲(Jorge Lopez)掛帥先發抗荷。(美聯社資料照)

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波多黎各也有所防範，若羅培茲頂不住，雙城右投桑提亞戈(Hector Santiago)、貝瑞歐斯(Jose Berrios)也將待命。波多黎各想搶進決賽，還得慎防荷蘭籍旅日球員巴倫汀(Wladimir Balentien)炮擊，他前6戰打擊率5成91，貢獻3轟、10點，遊騎兵普洛法(Jurickson Profar)也有高達5成22打擊率。

荷蘭則將自馬克威爾、范登霍克、傑金斯中擇一，傑金斯本屆經典賽兩度先發1勝1負，9局僅失3分，自責分率3.00，被視為最有可能扛起關鍵戰役。除此之外，荷蘭準決賽還迎來道奇守護神簡森，他2009年經典賽還是捕手，棄補從投的他，上季53次救援機會奪生涯新高47場救援成功，自責分率僅1.83。

經典賽自四強起也將投手投球局數放寬，自複賽的80球，準決賽和決賽最多可達95球。台灣時間21日上午9時波多黎各對荷蘭登場，22日上午9時則由美國迎戰日本隊，爭奪最後決賽資格。

(中時電子報)