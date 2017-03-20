美擴大對台軍售？陸外交部：望美認清嚴重危害性
美國媒體日前引述美不具名官員說法，稱川普政府對台軍售將「更多更好」，大陸外交部20日表示，希望美方充分認清美售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，停止售台武器。
大陸外交部20日的記者會上，有記者詢問：美方官員稱川普政府正醞釀對台大規模軍售計畫，中方是否已就此向美方提出交涉？
大陸外交部發言人華春瑩對此表示，中方堅決反對美售台武器的立場是一貫、明確的。我們希望美方充分認清美售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，停止售台武器，慎重、妥善處理台灣問題，維護中美關係大局和台海和平穩定。
(旺報)
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