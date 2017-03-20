中市單元2綠化吸睛，豪墅爭相請大師操刀

獲2015德國紅點設計大獎的空間設計獎得主許盛鑫，出身鹿港，近幾年為木作、錫雕及刺繡傳統工藝重現風華。（盧金足攝）

原木為生活空間增添大自然的節奏。（盧金足攝）

台中市豪墅的室內設計走回原木風格，讓生活融入大自然。（盧金足攝）

地下室不是儲藏室，還有更好的發揮，空間設計師許盛鑫打造為階梯式的視聽室。（盧金足攝）

台中市單元2的豪墅建案，紛請國際設計大師來操刀，增加更多複合使用空間。（盧金足攝）

台中市請來日籍大師伊東豊雄為國家劇院設計之後，也掀起國際大師為室內設計加持風潮，包括獲2015德國紅點設計大獎的空間設計獎得主許盛鑫、入選全球百大頂尖設計師的張清平，及獲「中國10大當紅設計師」譚精忠等國際級大師，為房市增加亮點。

緊臨7期的單元2，低建蔽率特色，成為豪墅密度高的區域，5000萬元以上豪墅及大樓建案紛紛請來大師操刀，但相較富麗堂皇的設計，出身彰化鹿港的許盛鑫師法自然，以原木素材和空氣對流，帶動建築新風向。

朝坤建設董事長林振福以30多年建築經驗，首度在推出單元2完工建案「朝坤豐簷」，不畏房市景氣逆勢進場，「師傅級」的老董還出版2本施工標準說明書，施工一定要到位，才能達到他的嚴格標準。

「一棟健康建築，就像人體健康骨骼！」專長土木技師的林振福，對許盛鑫室內設計的美感一拍即合，打造垂直綠化的居住環境，連地下室車道都設計獨具特色的造型，有如雙門面，其他住戶也來取經。

綠化當道，公園旁的建案在房價上也受惠，去年全國買賣移轉棟數創歷史新低，台中市交易量年減26%，不動產業分析去年內政部實價登錄資料顯示，7期、8期、12期成交單價最高都出現在公園旁，不畏房市景氣，有公園景觀加持，保值抗跌性相對增加。

(中時)