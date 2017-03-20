提升醫學技術交流 義大醫院與日本德島大學結盟

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義大醫院骨科部與日本國立德島大學骨科部結盟合作。(郭韋綺翻攝)

為促進台日骨科醫學技術交流，義大醫院與日本國立德島大學骨科部雙方除了簽訂合作備忘錄，今(20)德島大學骨科部主任西良浩一至義大醫院進行參訪交流，其中，義大去年耗資千萬打造的脊椎神經重建微創中心，配備最頂級之3D術中電腦斷層影像系統及自動化骨骼透視等最新設備讚嘆不已，引起他深厚的興趣。

西良教授等為日本內視鏡脊椎手術的專家，也是日本最早認定的微創脊椎手術教授，他也成功地治療了許多日本包括奧運得牌的運動選手的背痛等脊椎運動傷害及疾病。

此行他參觀脊椎神經重建微創中心，對於就診空間寬敞舒適，擁有獨立的特別診療室及衛教諮詢室，手術室配備高科技複合式手術室兩間，印象深刻。

西良表示，他久仰杜元坤院長的脊椎及臂神經叢等超微創手術(super-microsurgery) ，在臂神經叢損傷的治療上獨步全球，超過兩千例以上的臂神經叢重建經驗，讚嘆不已。

他說，2016年5月世界手外科醫學期刊為杜元坤院長發行專刊，為亞洲第一位獲此殊榮之醫師，精湛手術技術聞名遐邇。

這次杜院長也示範2個困難度很高的微創顕微手術，讓他在觀摩後，更確定將來雙方交流訓練計畫。

此外，西良對醫學教育及海外援助醫療也有很多經驗，針對義大學士後醫學系學生安排特別演講及交流討論，也讓義大醫學系學生開拓國際視野。

(中時)