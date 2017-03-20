男酒後鬧失蹤 警在飯店撞球桌下發現他呼呼大睡

玉井警分局日前接獲旅行團報案，指稱其中一名王姓團員酒後與人起爭執，竟不見蹤影，因該旅行團來自基隆，警方擔心失蹤男子人生地不熟會發生危險，出動10多名警力找尋。

找了整晚，最後竟在飯店交誼廳的撞球桌下發現王男在呼呼大睡，讓一群人不知該生氣還是歡喜好，但對於員警積極認真找人，旅行團都給予警方豎起大拇指按讚。

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(中時)